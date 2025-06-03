Операція "Павутина" - це не про 7 млрд доларів збитків: бліц з головредом Defense Express

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Чому втрати для РФ від операції "Павутина" непоправні?

Чи справді у Кремля тепер менше можливостей бити по Україні?

Чи варто чекати "відплати" від Кремля?

– Наскільки операція "Павутина" вдарила по росіянах, по їхній авіації?

Це ураження третини повітряної компоненти ядерної тріади Російської Федерації. Це більше за гроші. Навіть якщо брати виключно матеріальний аспект, там 7 млрд збитків об'єктивно занижено. Звісно, можна рахувати пошкоджені, уражені літаки за амортизацією, сушкою, утряскою, скільки може коштувати Ту-95МС, які там колись були вироблені за часи ще Радянського Союзу. Але це неправильна калькуляція, на мій погляд.

Правильніше рахувати ціну відновлення втрат. Як з крейсером "Москва". Можна порахувати скільки коштував корабель, якому декілька десятків років, наскільки він старий, але правильніше рахувати скільки ворогу буде відновити таку втрату.

Враховуючи те, що у РФ просто немає зараз виробництва нових стратегічних бомбардувальників, вони з радянських заділів ще збирають Ту-160, з 2022 року змогли зібрати лише два і є інформація, що вони використовують просто заділи корпусів, які створені були за часів СРСР, а з нового проекту ПАК ДА - (реактивный авиационный комплекс дальней авиации - ред.), то в них є лише затверджений образ літака і статичний зразок для наземних випробувань. Навіть ще не прототип, він навіть ще не збирається у перший політ.

Тобто заміни в них немає і, для розуміння стратегічний бомбардувальник, - це такий штучний продукт, його розробка коштує просто шалені гроші і випускається їх дуже мало. Саме тому вартість одиниці просто виходить в космос.

Для розуміння, американські B-2 Spirit, через те що їх було вироблено лише 21, то один літак, якщо скласти витрати на розробку і плюс виробництво самого літака - це одна машина за понад 2 млрд доларів. Скільки він буде коштувати у РФ ми не можемо об'єктивно порахувати. Вони почали розробляти свій ПАК ДА з 2009 року, вони ще його не доробили. Коли дороблять, якщо взагалі зроблять, коли почнуть замовляти літаки, тоді можна порахувати. Але об'єктивно, якщо рахувати ціну відновлення витрат, там значно більше 7 млрд.

– Чи не порушила ця операція баланс ядерного стримування між РФ та США?

Нас це взагалі не хвилює. Ми ж не ядерна країна. Це проблема США. Якщо США щось не влаштовує, це не наші проблеми. Об'єктивно Україна не є у парадигмі ядерного стримування, тому що ми не є ядерною країною.

– Ту-95МС Т,у-160, Ту-22МЗ - всі ці літаки виробляються в Росії?

Ту-160 з заділів радянських часів. В Радянському Союзі планували побудувати більше Ту-160, але "совок" розвалився. Але літаки збираються поступово і в дуже повільному темпі, тому що мова йде про стратегічні бомбардувальники. В момент розвалу "совка" в Казані залишилась певна частина корпусів, які не встигли зібрати. І вони їх почали збирати. Скільки там точно цього заділу - невідомо. Але він не значний.

Ту-95, Ту-22М вони не збирають. Ту-22М вони також взяли заділ з радянських часів, там шість бортів стояло недоукомплектованих, вони працюють над їх комплектуванням. Але багато цих проектів було зав'язано на підсанкційну продукцію - західні мікросхеми та інше. При чому не ті, які з AliExpress, а ті, які справжній мілітарі-клас. Тому є об'єктивне питання, чи реально вони це зроблять.

– Чи можна говорити, що тепер атаки дронами по аеродромах РФ стануть більш регулярними?

Це ж була спецоперація, яка готувалась доволі довго і вона була абсолютно непередбачуваною. Про таке, що можна під'їхати з FPV-дронами на фурі і дистанційно запустити, ніхто навіть уявити не міг. Тому ця операція увійшла в історію і зараз всі профільні іноземні ЗМІ навіть не намагаються знайти будь-яку аналогію. Вони прямо пишуть, що це дійсно операція, яка унікальна.

– Чи може така операція, і якщо будуть подібні, спонукати росіян до того, що війну все ж треба завершувати?

Гарне питання. В мене немає на нього відповіді. Я хочу в це вірити, але я не можу це стверджувати.

– Чи справді такі удари можуть вплинути на ракетні обстріли РФ по Україні?

Звісно. Доволі мало самих ракетоносіїв ракет Х-101. Дуже спекулятивні оцінки є. Загалом під питанням, скільки в них взагалі цих літаків. Тому що є різна категорія. Є паперовий показник, він вже відрізняється. Одні джерела - 40, інші - 60. Цей проміжок. Це паперова кількість. Просто скільки у них є машин в принципі.

Але від загальної паперової кількості необхідно відмінусувати ті, які не в льотному стані. Це так звані "трупи". Машини, які вже точно нікуди не полетять. Вони вже стали джерелом запасних частин, вони вже розканібалені. Це процес, коли ти розкомплектовуєш якусь машину, це називається канібалізм. І частина з цих 40-60 вже розканібалена, вона вже точно нікуди не полетить.

Якщо беремо Ту-95, які залишились, ще не всі можуть нести ракети Х-101, не всі Ту-95 можуть це робити, деякі залишились немодернізовані і несуть лише Х-555, які ворог доволі обмежено використовує, тому що вони вже не виробляються. Х-101 не влазить в барабан, тому вони можуть встановити їх лише на підкрильові пілони.

Тому із загальної кількості мінусуємо борти не в льотному стані і мінусуємо ті, які не можуть нести Х-101. Я впевнений, операція настільки якісно планувалась, що ми скоріш за все уразили лише ті борти, які у льотному стані, та били по тих літаках, які використовують для ракетних ударів, тобто несуть Х-101. Якщо у ворога зменшилась кількість носіїв ракет Х-101, то - менше ракет він може запустити.

Для розуміння - скільки у не льотному стані може бути бортів у ворога. З Ту-160 інформація точніша, тому що їх дуже мало випущено, зараз у РФ від 12 до 18 Ту-160, з них 5 знаходяться на казанському заводі на ремонті, обслуговуванні, модернізації. Ще стоять по авіабазах ті, які просто чекають своєї черги, тому що на завод вже не поміщаються

– Чи готова Росія до "відплати" чи це більше на лякалки схоже?

Тут треба відзначити наступне. РФ атакувала ракетами Х-101 і літаками, які були знищені на цих авіабазах. Україну і цивільну інфраструктуру. Ці ракети вбивали цивільне населення. Вони використовували ці ракети для вбивства мирного населення і цілеспрямовано це робили. Вони робили це безкарно. От в чому була головна проблема.

Тому будь-яка розмова про те, що щось не так зробили, якийсь баланс порушили, "ой, тепер русня щось буде робити" - це лише підігрування риториці Кремля. І якщо хтось з анонімних джерел у Вашингтоні починає бідкатись, то, можливо, слід перевірити, чи не є він фанатом Путіна особисто. Те, що я особисто бачу по профільних виданнях, то там ніде таких наративів немає. Вони більше в захваті, що це вдалось.

Будь-які розмови про те, що ворог може відплатити і інше, а що він до цього робив? Сьогодні був удар по Сумах з РСЗВ, я впевнений в тому, що вони це розглядають як "відплату". Чи були до цього удари РСЗВ по містах? З перших же днів. По Харкову били зі "Смерча" в перший же день, якщо не помиляюсь. Ворог показав удар по Дніпру з цим "Орєшніком", це була репетиція ядерного удару. Показав готовність просто знищити мільйонне місто.

– Виходить так, що у РФ менше інструментів: літаків, ракет, але поки з "Шахедами" динаміка залишається невтішна.

Дивіться, "Шахед", вони збільшують їх виробництво. Якщо зайнятися питанням наскільки і просумувати кількість випущених ворогом по Україні, наприклад, за квітень і за травень. То там не буде кратного зростання, там буде зростання на відсотки. Він поступово збільшує виробництво "Шахедів". Ми показали, що можемо знаходити дуже болючі для ворога асиметричні рішення, які знаходяться не на поверхні. Нещодавно була атака по Дубні, це північ Московської області, був знищений новітній завод з дронами. Це з категорії унікальної операції. Район максимально захищений.

Попри все, "Шахед" несе до 90 кг вибухової речовини. Х-101 несе значно більшу бойову частину. І є об'єкти, які можна уразити лише крилатою ракетою. Ворог воює з цивільним населенням. Не варто применшувати значення, мовляв "це ж літаки, але "Шахеди". Це якийсь шалений песимізм.