Операція "Павутина" може тимчасово обмежити здатність РФ бити по Україні, - ISW

За словами представників ISW, використання напіввантажівок в атаці українських безпілотників на авіабази в глибині Росії допомогло їм ухилитися від російських систем радіоелектронної боротьби.

"Операція України з нанесення ударів безпілотниками по стратегічних російських літаках може принаймні тимчасово обмежити можливості Росії з нанесення дальніх безпілотних і ракетних ударів по території України. Росії, ймовірно, буде важко замінити літаки, які українські сили пошкодили і знищили", - зазначили в ISW.