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Масованих атак по Україні не буде? СБУ вивела з ладу боєздатні літаки РФ, - експерт

Понеділок 02 червня 2025 16:20
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Масованих атак по Україні не буде? СБУ вивела з ладу боєздатні літаки РФ, - експерт Фото: СБУ вивела з ладу третину боєздатних літаків РФ (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова, Дмитро Олійник
Експерт: Валерій Романенко

Служба безпеки під час операції "Павутина" била по боєздатних російських літаках, третина з яких знищена. Тому масовані ракетні атаки по Україні навряд чи будуть найближчим часом.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів авіаційний експерт Валерій Романенко.

"На третину менше (стало літаків, - ред.). Бо били по тих літаках, що на ходу, по боєздатних. Літаки, які стоять на базах збереження, вони заправлені. А тут кожний удар супроводжувався вибухом помаранчевого полум'я, що вказує на горіння авіаційного гасу, керосину, і величезним вибухом і тривалим стовпом диму. Це означає, що горить власне авіаційне паливо", - сказав Романенко.

За його словами, лише боєздатні літаки стоять повністю заправлені на аеродромах. Тому там, де великі пожежі, - це боєздатні літаки і якщо підтвердяться попередні прогнози, то реально третина літаків вийшла з ладу.

"Якщо навіть менше, кажуть про 13 літаків, все одно це серйозний удар по російські стратегічні авіації. Вони й сьогодні, і найближчим часом навряд чи зможуть наносити такі масовані удари, як були до того, підняти одночасно повітря 9 Ту-95 МС. А літаки Ту-22М3 загалом занадто далеко, вони не зможуть брати участь в бойових вильотах. Там залишилась одна ескадрилья в Моздоку, яка пара тижнів тому запустила аж одну ракету Х-22 по Україні. Тобто там вкрай обмежені можливості", - зазначив експерт.

Операція "Павутина"

Нагадаємо, 1 червня, Служба безпеки України провела атаку під кодовою назвою "Операція "Павутина", яку планували понад півтора року.

Дрони СБУ атакували одразу кілька російських авіабаз. Безпілотники вразили чотири військові бази: "Бєлая", "Дягилєво", "Оленья" та "Іваново".

Як розповів голова СБУ Василь Малюк, унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак стратегічної авіації РФ, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

"Загалом ідеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Це був не просто нищівний удар по ворожій авіації, а серйозний ляпас по міці та терористичній сутності РФ", - зазначив Малюк.

Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає 7 млрд доларів.

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