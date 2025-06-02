Масованих атак по Україні не буде? СБУ вивела з ладу боєздатні літаки РФ, - експерт

Служба безпеки під час операції "Павутина" била по боєздатних російських літаках, третина з яких знищена. Тому масовані ракетні атаки по Україні навряд чи будуть найближчим часом.

"На третину менше (стало літаків, - ред.). Бо били по тих літаках, що на ходу, по боєздатних. Літаки, які стоять на базах збереження, вони заправлені. А тут кожний удар супроводжувався вибухом помаранчевого полум'я, що вказує на горіння авіаційного гасу, керосину, і величезним вибухом і тривалим стовпом диму. Це означає, що горить власне авіаційне паливо", - сказав Романенко.

За його словами, лише боєздатні літаки стоять повністю заправлені на аеродромах. Тому там, де великі пожежі, - це боєздатні літаки і якщо підтвердяться попередні прогнози, то реально третина літаків вийшла з ладу.

"Якщо навіть менше, кажуть про 13 літаків, все одно це серйозний удар по російські стратегічні авіації. Вони й сьогодні, і найближчим часом навряд чи зможуть наносити такі масовані удари, як були до того, підняти одночасно повітря 9 Ту-95 МС. А літаки Ту-22М3 загалом занадто далеко, вони не зможуть брати участь в бойових вильотах. Там залишилась одна ескадрилья в Моздоку, яка пара тижнів тому запустила аж одну ракету Х-22 по Україні. Тобто там вкрай обмежені можливості", - зазначив експерт.