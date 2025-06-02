Операция "Паутина" может временно ограничить способность РФ бить по Украине, - ISW

По словам представителей ISW, использование полугрузовиков в атаке украинских беспилотников на авиабазы в глубине России помогло им уклониться от российских систем радиоэлектронной борьбы.

"Операция Украины по нанесению ударов беспилотниками по стратегическим российским самолетам может по крайней мере временно ограничить возможности России по нанесению дальних беспилотных и ракетных ударов по территории Украины. России, вероятно, будет трудно заменить самолеты, которые украинские силы повредили и уничтожили", - отметили в ISW.