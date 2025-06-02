Операція "Павутина" може тимчасово обмежити здатність РФ бити по Україні, - ISW

Атака СБУ на російські авіабази 1 червня може тимчасово обмежити здатність Росії завдавати ракетних та дронових ударів по Україні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

За словами представників ISW, використання напіввантажівок в атаці українських безпілотників на авіабази в глибині Росії допомогло їм ухилитися від російських систем радіоелектронної боротьби.

"Операція України з нанесення ударів безпілотниками по стратегічних російських літаках може принаймні тимчасово обмежити можливості Росії з нанесення дальніх безпілотних і ракетних ударів по території України. Росії, ймовірно, буде важко замінити літаки, які українські сили пошкодили і знищили", - зазначили в ISW.