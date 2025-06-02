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Операція "Павутина" може тимчасово обмежити здатність РФ бити по Україні, - ISW

Понеділок 02 червня 2025 17:17
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Операція "Павутина" може тимчасово обмежити здатність РФ бити по Україні, - ISW Фото: операція "Павутина" може тимчасово обмежити здатність РФ бити по Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Атака СБУ на російські авіабази 1 червня може тимчасово обмежити здатність Росії завдавати ракетних та дронових ударів по Україні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами представників ISW, використання напіввантажівок в атаці українських безпілотників на авіабази в глибині Росії допомогло їм ухилитися від російських систем радіоелектронної боротьби.

"Операція України з нанесення ударів безпілотниками по стратегічних російських літаках може принаймні тимчасово обмежити можливості Росії з нанесення дальніх безпілотних і ракетних ударів по території України. Росії, ймовірно, буде важко замінити літаки, які українські сили пошкодили і знищили", - зазначили в ISW.

Операція "Павутина"

Нагадаємо, 1 червня, Служба безпеки України провела операцію "Павутина", яку планували понад півтора року. Дрони СБУ атакували одразу кілька російських авіабаз. Безпілотники вразили чотири військові бази: "Бєлая", "Дягилєво", "Оленья" та "Іваново".

Як розповів голова СБУ Василь Малюк, унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак стратегічної авіації РФ, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

Загалом ідеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає 7 млрд доларів.

За словами авіаційного експерта Валерія Романенка, СБУ під час операції "Павутина" била по боєздатних російських літаках, третина з яких знищена. Тому масовані ракетні атаки по Україні навряд чи будуть найближчим часом.

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