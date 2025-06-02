Операция "Паутина" может временно ограничить способность РФ бить по Украине, - ISW
Атака СБУ на российские авиабазы 1 июня может временно ограничить способность России наносить ракетные и беспилотные удары по Украине.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
По словам представителей ISW, использование полугрузовиков в атаке украинских беспилотников на авиабазы в глубине России помогло им уклониться от российских систем радиоэлектронной борьбы.
"Операция Украины по нанесению ударов беспилотниками по стратегическим российским самолетам может по крайней мере временно ограничить возможности России по нанесению дальних беспилотных и ракетных ударов по территории Украины. России, вероятно, будет трудно заменить самолеты, которые украинские силы повредили и уничтожили", - отметили в ISW.
Операция "Паутина"
Напомним, 1 июня, Служба безопасности Украины провела операцию "Паутина", которую планировали более полутора лет. Дроны СБУ атаковали сразу несколько российских авиабаз. Беспилотники поразили четыре военные базы: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
Как рассказал глава СБУ Василий Малюк, в результате ударов дронами был поражен 41 самолет стратегической авиации РФ, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.
В целом речь идет о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. Ориентировочная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает 7 млрд долларов.
По словам авиационного эксперта Валерия Романенко, СБУ во время операции "Паутина" била по боеспособным российским самолетам, треть из которых уничтожена. Поэтому массированные ракетные атаки по Украине вряд ли будут в ближайшее время.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.