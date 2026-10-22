Операція "Нелегал-2026": Росія шантажує українців на окупованих територіях

У перші десять днів жовтня 2026 року на тимчасово окупованих територіях України російські правоохоронці разом із ФСБ провели черговий етап операції "Нелегал-2026", спрямованої проти українського населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ГУР.

Під час рейдів окупанти шукають людей, які відмовилися отримувати російські паспорти. Українців без документів держави-агресора зараховують до категорії "іноземних громадян" і застосовують проти них міграційне законодавство РФ.

Операція має на меті примусову паспортизацію українців, їхнє видворення з ТОТ, незаконне привласнення майна та звільнення з роботи.

У ГУР наголошують, що такі дії ворога є інструментом етноциду: Росія намагається витіснити місцевих жителів з окупованих територій і заселити їх громадянами РФ.

На тимчасово окупованій Луганщині російські силовики перевіряють навіть неповнолітніх, намагаючись примусити їх отримати російські паспорти. У разі відмови батькам погрожують штрафами, ув'язненням і позбавленням батьківських прав.

Таким чином, окупанти використовують погрози та інші форми тиску, щоб змусити громадян України, зокрема дітей, прийняти російське громадянство. В іншому разі їм загрожує примусове виселення з власних домівок.

Що важливо розуміти, аналогічні рейди в межах операції "Нелегал-2026" проводять і на території Росії. Там російські силовики перевіряють трудових мігрантів, яких згодом можуть схиляти до підписання контрактів на службу в окупаційній армії.