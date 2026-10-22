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Операция "Нелегал-2026": Россия шантажирует украинцев на оккупированных территориях

15:17 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Операция "Нелегал-2026": Россия шантажирует украинцев на оккупированных территориях Фото: Принудительная паспортизация набирает обороты (Getty Images)
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В первые десять дней октября 2026 на временно оккупированных территориях Украины российские правоохранители вместе с ФСБ провели очередной этап операции "Нелегал-2026", направленной против украинского населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГУР.

Во время рейдов оккупанты ищут людей, отказавшихся получать российские паспорта. Украинцев без документов государства-агрессора относят к категории "иностранных граждан" и применяют к ним миграционное законодательство РФ.

Цель операции - принудительная паспортизация украинцев, их выдворение с временно оккупированных территорий, незаконное присвоение имущества и увольнение с работы.

В ГУР отмечают, что подобные действия противника являются инструментом этноцида: Россия пытается вытеснить местных жителей с оккупированных территорий и заселить их гражданами РФ.

На временно оккупированной территории Луганской области российские силовики проверяют даже несовершеннолетних, пытаясь заставить их получить российские паспорта. В случае отказа родителям угрожают штрафами, тюремным заключением и лишением родительских прав.

Таким образом, оккупанты используют угрозы и другие формы давления, чтобы заставить граждан Украины, в том числе детей, принять российское гражданство. В противном случае им грозит принудительное выселение из собственных домов.

Важно отметить, что аналогичные рейды в рамках операции "Нелегал-2026" проводят и на территории России. Там российские силовики проверяют трудовых мигрантов, которых впоследствии могут склонять к подписанию контрактов на службу в оккупационной армии.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что враг продолжает русификацию и теперь этим занимается даже в украинских детских садах.

Также мы писали, что оккупанты массово свозят педагогов из России для работы на оккупированных территориях.

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