Операція "МоЛоЧКа": дрони уразили 12 російських суден РФ у Чорному морі

Раніше безпілотники атакували Керч, після чого в місті спалахнула залізнична інфраструктура. Атака на Крим розпочалась пізно ввечері і тривала аж до ранку.

Тим часом міжнародний тиск на росію також посилюється санкційними заходами. Сенатор Ліндсі Грем підтримав жорсткий пакет санкцій проти РФ, який має ще більше обмежити можливості Кремля обходити обмеження.