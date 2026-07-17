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Операция "МоЛоЧКа": дроны поразили 12 российских судов РФ в Черном море

09:30 17.07.2026 Пт
2 мин
Что известно о потерях российского флота?
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: Украинские дроны уничтожили еще 12 судов теневого флота России за сутки (Getty Images)

Украинские морские дроны 17 июля уничтожили еще 12 судов теневого флота России в Черном море. За 12 суток операции "МОЛОЧКА" общее количество пораженных кораблей значительно возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост командующего Силами беспилотных систем Украины "Мадяра".

Поразившие морские дроны 17 июля

В сутки украинские беспилотные лодки "Птицы СБС" поразили 12 судов российского теневого флота в Черном море. Среди них:

  • 9 сухогрузов;
  • 1 танкер;
  • 1 танкер-газовоз;
  • 1 буксир.

Итоги операции "МоЛоЧКа" за 12 дней

Операция проходит с 6 по 17 июля. За это время украинские силы поразили 159 судов теневого флота России.

Фото: "Мадяр" опубликовал карту поражения российских судов (t.me/robert_magyar)

Больше всего ударов пришлось на Азовское море - там поражено 117 единиц флота. В Черном море уничтожены еще 42 судна.

Целью операции в Силах беспилотных систем назвали парализацию логистики нефти, топлива и грузов, которые Россия перевозит в обход санкций.

Каждое пораженное судно превращается в неподвижную баржу без возможности самостоятельно двигаться. При этом в ССС подчеркнули, что избегают пробоин, чтобы не загрязнить акваторию нефтью.

Ранее беспилотники атаковали Керчь, после чего в городе загорелась железнодорожная инфраструктура. Атака на Крым началась поздно вечером и продолжалась до утра.

Между тем международное давление на Россию также усиливается санкционными мерами. Сенатор Линдси Грэм поддержал жесткий пакет санкций против РФ, который еще больше ограничит возможности Кремля обходить ограничения.

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