Привласнили 100 млн гривень "Енергоатому". В Україну екстрадували учасника злочинної групи
В Україну з Німеччини екстрадували одного з учасників організованої групи, яка привласнила майже 100 млн гривень "Енергоатому".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного антикорупційного бюро.
Кошти, які розікрали зловмисники, були призначені для будівництва Централізованого сховища ядерного палива в Чорнобильській зоні.
"На той час обвинувачений очолював приватну будівельну компанію. У змові зі службовцями Енергоатому він постачав обладнання системи радіаційного контролю за завищеними у три рази цінами. Різницю учасники групи привласнили", - йдеться у дописі.
У листопаді 2023 року детективи НАБУ оголосили обвинуваченого в розшук. Його затримали за сприяння німецьких органів у квітні цього року.
Обвинуваченого було передано в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Краківець-Корчова" у Львівській області.
Нагадаємо, нещодавно НАБУ та САП повідомили про підозру двом посадовцям Держспецзв’язку та двом представникам приватних компаній. Вони причетні до розкрадання коштів під час закупівель безпілотників для Сил оборони.
Йдеться про 30 млрд гривень на закупівлю дронів, які виділили після ухвалення змін до держбюджету України Держспецзв’язку. В керівництві одного з департаментів розікрали частину цих грошей.
Зазначимо, раніше НАБУ і САП викрили масштабну схему закупівлі безпілотників і РЕБ за завищеними цінами. Згідно із нею, до 30% від суми контракту отримували організатори схеми у вигляді неправомірної вигоди.
Джерела РБК-Україна розповіли, що серед підозрюваних фігурує народний депутат від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов.