Операція "Мідас". ДБР перевірить, хто зі співробітників мав контакти з фігурантами справи

У Державному бюро розслідувань найближчим часом перевірять, хто з їхніх співробітників мав контакти з фігурантами операції "Мідас".
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова НАБУ Семен Кривонос під час засідання Тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки.
За його словами, що до бюро звернулися представники НАЗК, також була робоча комунікація з ДБР з приводу їхньої згадки у "плівках Міндіча".
Зазначимо, на записах йшлося про те, що один із фігурантів – Ігор Миронюк – нібито зустрічався з кимось із співробітників ДБР.
Під час засідання нардеп Анастасія Радина поцікавилася у співробітника ДБР Богдана Чобітка, чому через тиждень після оприлюднення плівок у Бюро все ще не дізналися, хто саме зі співробітників зустрічався з Миронюком.
У ДБР зазначили, що проводитимуть слідчі дії щодо "М. та Б.". Очевидно, йдеться про підозрюваних Миронюка та Басова. Але на питання про те, хто саме з ДБР мав з ними контакт і чому це досі не з'ясовано, Чобіток відповісти не зміг.
Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в державній компанії "Енергоатом". За даними слідства, посадовці причетні до системного відмивання коштів та незаконного збагачення.
Керівником схеми, за версією детективів, був бізнесмен Тимур Міндіч - колишній діловий партнер Володимира Зеленського.
Раніше РБК-Україна повідомляло, хто саме фігурує в гучній спецоперації "Мідас". Повний перелік осіб можна переглянути у відповідному матеріалі.
Після оприлюднення деталей корупційної мережі уряд оголосив про старт комплексної перевірки найбільших державних підприємств, зокрема "Нафтогазу", "Укроборонпрому", "Укрзалізниці", "Укргідроенерго" та ключових державних банків.