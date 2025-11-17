UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Операція "Мідас". ДБР перевірить, хто зі співробітників мав контакти з фігурантами справи

Фото: Семен Кривонос (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У Державному бюро розслідувань найближчим часом перевірять, хто з їхніх співробітників мав контакти з фігурантами операції "Мідас".

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова НАБУ Семен Кривонос під час засідання Тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки.

За його словами, що до бюро звернулися представники НАЗК, також була робоча комунікація з ДБР з приводу їхньої згадки у "плівках Міндіча".

Зазначимо, на записах йшлося про те, що один із фігурантів – Ігор Миронюк – нібито зустрічався з кимось із співробітників ДБР.

Під час засідання нардеп Анастасія Радина поцікавилася у співробітника ДБР Богдана Чобітка, чому через тиждень після оприлюднення плівок у Бюро все ще не дізналися, хто саме зі співробітників зустрічався з Миронюком.

У ДБР зазначили, що проводитимуть слідчі дії щодо "М. та Б.". Очевидно, йдеться про підозрюваних Миронюка та Басова. Але на питання про те, хто саме з ДБР мав з ними контакт і чому це досі не з'ясовано, Чобіток відповісти не зміг.

Що передувало

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в державній компанії "Енергоатом". За даними слідства, посадовці причетні до системного відмивання коштів та незаконного збагачення.

Керівником схеми, за версією детективів, був бізнесмен Тимур Міндіч - колишній діловий партнер Володимира Зеленського.

Раніше РБК-Україна повідомляло, хто саме фігурує в гучній спецоперації "Мідас". Повний перелік осіб можна переглянути у відповідному матеріалі.

Після оприлюднення деталей корупційної мережі уряд оголосив про старт комплексної перевірки найбільших державних підприємств, зокрема "Нафтогазу", "Укроборонпрому", "Укрзалізниці", "Укргідроенерго" та ключових державних банків.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАБУДБР