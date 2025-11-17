RU

Операция "Мидас". ГБР проверит, кто из сотрудников имел контакты с фигурантами дела

Фото: Семен Кривонос (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Государственном бюро расследований в ближайшее время проверят, кто из их сотрудников имел контакты с фигурантами операции "Мидас".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава НАБУ Семен Кривонос во время заседания Временной следственной комиссии по экономической безопасности.

По его словам, что в бюро обратились представители НАПК, также была рабочая коммуникация с ГБР по поводу их упоминания в "пленках Миндича".

Отметим, на записях говорилось о том, что один из фигурантов - Игорь Миронюк - якобы встречался с кем-то из сотрудников ГБР.

Во время заседания нардеп Анастасия Радина поинтересовалась у сотрудника ГБР Богдана Чобитко, почему через неделю после обнародования пленок в Бюро все еще не узнали, кто именно из сотрудников встречался с Миронюком.

В ГБР отметили, что будут проводить следственные действия в отношении "М. и Б.". Очевидно, речь идет о подозреваемых Миронюке и Басове. Но на вопрос о том, кто именно из ГБР имел с ними контакт и почему это до сих пор не выяснено, Чобиток ответить не смог.

 

Что предшествовало

Напомним, 10 ноября НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в государственной компании "Энергоатом". По данным следствия, должностные лица причастны к системному отмыванию средств и незаконному обогащению.

Руководителем схемы, по версии детективов, был бизнесмен Тимур Миндич - бывший деловой партнер Владимира Зеленского.

Ранее РБК-Украина сообщало, кто именно фигурирует в громкой спецоперации "Мидас". Полный перечень лиц можно просмотреть в соответствующем материале.

После обнародования деталей коррупционной сети правительство объявило о старте комплексной проверки крупнейших государственных предприятий, в частности "Нафтогаза", "Укроборонпрома", "Укрзализныци", "Укргидроэнерго" и ключевых государственных банков.

