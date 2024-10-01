Операція Ізраїлю в Лівані: у ЦАХАЛ заявили про удари по цілях "Хезболли"

"Зараз ми бомбардуємо стратегічні об'єкти "Хезболли" у Бейруті", - написав Адраея.

Ізраїльські ЗМІ повідомляють про атаку ЦАХАЛ на ліванське місто Сидон у передмісті Бейрута.

Фото: Wars of the World (x.com/warsoftheworlds)

Органи безпеки Лівану заявили, що ізраїльські танки ще не увійшли на територію країни. Однак були потужні обстріли біля річки Літані, а на півдні Лівану чути роботу ізраїльської авіації.

Тим часом на півночі Ізраїлю пролунали сирени повітряної тривоги. Згодом по північних районах країни з Лівану було випущено три ракети. Вони приземлилися на відкритій території.