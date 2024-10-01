Операция Израиля в Ливане: в ЦАХАЛ заявили об ударах по целям "Хезболлы"

"Сейчас мы бомбим стратегические объекты "Хезболлы" в Бейруте", - написал Адраея.

Израильские СМИ сообщают об атаке ЦАХАЛ на ливанский город Сидон в пригороде Бейрута.

Фото: Wars of the World (x.com/warsoftheworlds)

Органы безопасности Ливана заявили, что израильские танки еще не вошли на территорию страны. Однако были мощные обстрелы у реки Литани, а на юге Ливана слышна работа израильской авиации.

Тем временем на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. Позже на северные районы страны из Ливана были выпущены три ракеты. Они приземлились на открытой территории.