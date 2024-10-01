Операция Израиля в Ливане: в ЦАХАЛ заявили об ударах по целям "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала атаки на объекты группировки "Хезболлы" на территории Ливана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter представителя ЦАХАЛ Авихая Адраея и издание Haaretz.
"Сейчас мы бомбим стратегические объекты "Хезболлы" в Бейруте", - написал Адраея.
Израильские СМИ сообщают об атаке ЦАХАЛ на ливанский город Сидон в пригороде Бейрута.
Фото: Wars of the World (x.com/warsoftheworlds)
Органы безопасности Ливана заявили, что израильские танки еще не вошли на территорию страны. Однако были мощные обстрелы у реки Литани, а на юге Ливана слышна работа израильской авиации.
Тем временем на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. Позже на северные районы страны из Ливана были выпущены три ракеты. Они приземлились на открытой территории.
В понедельник, 30 сентября, западные СМИ сообщили, что армия Израиля планирует вторжение на территорию Ливана. Операция имеет целью отодвинуть боевиков "Хезболлы" от границы и создать 20-километровую буферную зону между государствами, чтобы прекратить обстрелы северных районов Израиля.
Ливанские войска уже начали отступление от границы с Израилем.
В ЦАХАЛ призвали жителей южных районов Бейрута эвакуироваться, поскольку израильтяне планируют наносить удары по объектам "Хезболлы".
Также армия Израиля создала закрытую военную зону возле нескольких населенных пунктов на границе страны с Ливаном.
В США заявили, что Израиль планирует провести ограниченные наземные операции в Ливане. Военные ЦАХАЛ могут вторгнуться в страну уже на этой неделе.
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