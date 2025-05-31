Операція ГУР у Владивостоці та умови України для переговорів з РФ: новини за 30 травня

Бійці ГУР провели успішну операцію у російському Владивостоку поблизу військової бухти "Десантна". Тим часом Україна висунула Росії умови для другого раунду переговорів у Стамбулі.

Більш детально про те, що сталося у п'ятницю, 30 травня, - у матеріалі РБК-Україна .

Операція ГУР у Владивостоці

Зранку 30 травня у російському Владивостоку поблизу бухти "Десантна" відбулось два потужних вибухи. Це стало наслідком успішної операції Головного управління розвідки.

Як повідомили джерела, відбулося щонайменше два вибухи в районі дислокації 47-го окремого десантно-штурмового батальйону 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти (в/ч 30926) - один в районі КПП, другий - в місці перебування особового складу і командування військової частини.

У результаті операції уражено живу силу, військову техніку та спецзасоби.

"Не купимось на кота в мішку": У Зеленського висунули умови РФ для переговорів

За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, Україна готова до нових переговорів із Росією, але лише за умови чітких і зважених пропозицій.

Єрмак наголосив, що Україна понад усе прагне миру, але не за будь-яку ціну.

"Компроміс не дорівнює капітуляції. Москва пропонує новий раунд переговорів. І ми готові до діалогу. Проте ми вимагаємо ясності. Чітких, а головне - зважених пропозицій. Ми не купимося на кота в мішку, що зветься меморандумом. У нас уже був один. Досить. Дипломатія має базуватися на конкретиці, а не на порожніх обіцянках", - зауважив він.

Не лише Трамп та Путін. Зеленський хоче бачити за столом переговорів ще одного лідера

Як зазначив президент Володимир Зеленський, Україна підтримує можливість чотиристоронньої зустрічі щодо мирної угоди за участю лідерів України, Росії, Туреччини та Сполучених Штатів.

"У мене була хороша і дуже змістовна розмова з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Подякував йому особисто та всій Туреччині за принципову позицію щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету нашої держави", - повідомив президент.

Він зауважив, що вони з Ердоганом обговорили першу зустріч України та Росії у Стамбулі.

Водночас президент відзначив, що вони з турецьким лідером обговорили можливу наступну зустріч у Стамбулі та те, за яких умов Україна готова взяти в ній участь.

"Однаково бачимо, що ця зустріч не може і не повинна бути пустою. Також обговорювали можливість організації чотиристоронньої зустрічі на рівні лідерів України, Росії, Туреччини і Сполучених Штатів", - повідомив Зеленський.

Небензя на Радбезі ООН лякав посиленням війни: Україна вимагає реакцій

Посол Росії в ООН Василь Небензя заявив про готовність Москви продовжувати та посилювати військові дії в Україні стільки, скільки їм буде потрібно.

Під час засідання Радбезу ООН він підкреслив, що цілей "СВО" можна досягти як військовим, так і мирним шляхом.

"Наші збройні сили здатні продовжувати і нарощувати бойові дії стільки, скільки буде потрібно", - заявив Небензя.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що коли весь світ наполягає на тому, що час негайно припинити вбивства та розпочати змістовну дипломатію, Росія використовує найвищі дипломатичні майданчики, щоб вивергати таку войовничу риторику.

"Це ляпас Росії всім, хто виступає за мир. Не лише Україні, а й Сполученим Штатам, європейським країнам, Китаю, Бразилії та іншим", - зауважив він.

Сибіга підкреслив, що Україна вимагає реакцій на зухвалі заяви Росії, які ставлять під загрозу мирний процес.

"Наполягаємо, що тиск на Москву має бути посилений вже зараз. Вони не розуміють нормального ставлення чи дипломатичної мови; час говорити з ними мовою санкцій та посилення підтримки України", - додав він.

Випускникам медичних вишів заплатять 200 тисяч гривень: Шмигаль назвав умову

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в Україні існує дефіцит медиків в певних місцях. Тому уряд вирішив стимулювати грошима випускників вишів.

Так, Кабмін схвалює постанову про запровадження одноразової виплати у 200 тис. грн для випускників медичних вишів, які влаштовуються на роботу в медзаклади сільської місцевості або на території активних бойових дій.

У Трампа знову погрожують вийти з переговорів щодо війни в Україні

Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявляв, що Сполучені Штати можуть вийти з переговорного процесу щодо врегулювання повномасштабної війни в Україні, якщо голова Білого дому Дональд Трамп вважатиме, що його "використовують".

"Я думаю, коли ви говорите про відхід, якщо він вважає, що його використовують і що немає надії на прогрес у майбутньому. Він, по суті, каже: "Ми з цим покінчили. Європа, це твоя справа. Тепер твоя черга", - заявив Келлог коментуючи погрози Трампа вийти з переговорного процесу.