У Трампа знову погрожують вийти з переговорів щодо війни в Україні

Сполучені Штати Америки (США) можуть вийти з переговорного процесу щодо врегулювання повномасштабної війни в Україні, якщо голова Білого дому Дональд Трамп вважатиме, що його "використовують".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спеціального представника голови Білого дому Кіта Келлога в ефірі ABC News.

"Я думаю, коли ви говорите про відхід, якщо він вважає, що його використовують і що немає надії на прогрес у майбутньому. Він, по суті, каже: "Ми з цим покінчили. Європа, це твоя справа. Тепер твоя черга", - заявив Келлог коментуючи погрози Трампа вийти з переговорного процесу.

Переговори щодо врегулювання війни в Україні

Протягом останніх місяців Сполучені Штати Америки провели низку окремих зустрічей із представниками України та Росії щодо врегулювання повномасштабної війни. Під час діалогу Вашингтон запропонував Києву повне припинення вогню, і Україна одразу підтримала цю ініціативу. Росія ж натомість почала висувати власні вимоги.

Згодом Москва неодноразово ініційовувала так звані "перемир'я", але жодного разу не дотримувалась їх.

16 травня в Туреччини пройшли перші за останні декілька років прямі переговори між Україною та Росією. Тоді ж Київ та Москва домовились про великий обмін полоненими за схемою "1000 на 1000". Цей обмін провели у три етапи протягом минулих вихідних.

Окремо варто додати, що на початку другого терміну президентства Трамп неодноразово критикував Україну та президента Володимира Зеленського. Водночас останнім часом його висловлювання на адресу Росії помітно змінилися - вони стали значно жорсткішими.

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