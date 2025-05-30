"Не купимось на кота в мішку": У Зеленського висунули умови РФ для переговорів

Україна готова до нових переговорів із Росією, але лише за умови чітких і зважених пропозицій.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

"Компроміс не дорівнює капітуляції. Москва пропонує новий раунд переговорів. І ми готові до діалогу. Проте ми вимагаємо ясності. Чітких, а головне - зважених пропозицій. Ми не купимося на кота в мішку, що зветься меморандумом. У нас уже був один. Досить. Дипломатія має базуватися на конкретиці, а не на порожніх обіцянках", - зауважив він.

Єрмак наголосив, що Україна понад усе прагне миру, але не за будь-яку ціну.

РФ досі "готує" меморандум про перемир'я

Зауважимо, що ще під час перемовин у Стамбулі 16 травня українська та російська делегації домовилися про необхідність письмового оформлення своїх позицій щодо можливого перемир’я.

Згодом Росія оголосила про підготовку так званого "меморандуму" та запропонувала провести другий раунд переговорів 2 червня, знову ж у Стамбулі.

Однак передача документа Україні постійно відкладається. Спершу лунали обіцянки надати його після обміну полоненими у форматі 100 на 1000, однак цього не відбулося. Не надійшов меморандум і після того, як Україна передала Москві свої пропозиції.

Наразі в Кремлі говорять, що документ буде представлено безпосередньо під час наступної зустрічі. Водночас Київ наполягає на тому, щоб отримати пропозиції РФ ще до 2 червня.

Зокрема міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголошує, що це дасть змогу зробити перемовини змістовнішими, а делегація зможе діяти в межах чітко визначених повноважень.

Нагадаємо, що раніше сьогодні експерт зауважив, що переговори України та РФ, що відбудуться в Стамбулі можуть зайти в патову ситуацію та пояснив в чому проблема.

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