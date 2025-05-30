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Випускникам медичних вишів заплатять 200 тисяч гривень: Шмигаль назвав умову

Україна, П'ятниця 30 травня 2025 13:03
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Випускникам медичних вишів заплатять 200 тисяч гривень: Шмигаль назвав умову Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні існує дефіцит медиків в певних місцях. Уряд вирішив стимулювати грошима випускників вишів.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання уряду.

"Поряд з безпекою та обороною інвестиції в людський капітал - це наскрізна політика уряду та держави", - сказав він.

За його словами, Кабмін схвалює постанову про запровадження одноразової виплати в 200 тис. грн для випускників медичних вишів, які влаштовуються на роботу в медзаклади сільської місцевості або на території активних бойових дій.

"Це дієва підтримка молодих спеціалістів та засіб подолання кадрового дефіциту медиків на місцях", - додав Шмигаль.

Зарплати медиків

Нагадаємо, за даними Держстату, середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у 2024 році на 23,1% до 21 473 гривень.

За даними статистичного відомства, найвища заробітна плата у сфері "Інформація та телекомунікації", де вона зросла на 38,2% до 52 457 гривень.

На другому місці - "Фінансова та страхова діяльність". Фінансисти в середньому отримують 41 384 гривні. Зростання на 20,3%.

Зарплати у сфері "Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги" - одні з найнижчих - 16 850 гривень. За рік вони зросли на 14,7%.

За даними Мінекономіки, основними стимулювальними факторами впливу на рівень оплати праці були: зростання економічної активності, значна кількість людей працездатного населення за кордоном (мігрантів) і в лавах ЗСУ, що створює значні структурні дисбаланси на ринку праці та дефіцит кадрів.

За даними Держстату, у 2024 році з медичних вишів було випущено 14,3 тисяч осіб.

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