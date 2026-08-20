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Операція "Феміда": НАБУ і САП викрили масштабну рейдерську схему

13:49 20.08.2026 Чт
2 хв
Відомі нові подробиці діяльності злочинної організації
aimg Юлія Капітонова
Операція "Феміда": НАБУ і САП викрили масштабну рейдерську схему Фото: НАБУ та САП звітують про нові результати своєї роботи ((facebook.com/nabu.gov.ua)
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У межах нової операції "Феміда" НАБУ та САП викрили схему, за якою учасники злочинної організації незаконно привласнювали нерухомість та інші активи юридичних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.

Як виявилося масштабна рейдерська схема реалізовувалася шляхом:

  • несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Міністерства юстиції України,
  • підроблення судових рішень та документів про право власності.

До цих злочинів могли бути залучені чинний та колишній народні депутати, високопосадовці Офісу президента України, Міністерства юстиції, а також судді та хакери.

За матеріалами слідства, учасники злочинної організації незаконно заволоділи активами підприємств на суму понад 248 млн грн. Це сталося восени 2025 року.

Крім того, у травні 2026 року вони намагалися встановити контроль над нерухомістю в Києві, загальна вартість якої перевищує 207 млн грн.

"Метою заволодіння одним із підприємств було отримання контролю над нерухомістю в центральній частині Києва вартістю понад 500 млн грн", - заявили в НАБУ.

Як зазначають правоохоронці, для реалізації схем зловмисники:

  • залучали хакерів;
  • використовували підроблені документи та судові рішення;
  • здійснювали втручання у державні реєстри;
  • створювали фіктивні борги;
  • намагалися впливати на розгляд скарг у Мін'юсті.

НАБУ також опублікувало записи розмов, на яких фігуранти, за даними слідства, обговорюють передачу грошей за ухвалення потрібних рішень і встановлення контролю над підприємствами.

Крім того, слідчі встановили, що на реалізацію схеми було спрямовано щонайменше 514 тисяч доларів. Досудове розслідування триває.

Що відомо про операція "Форест Гамп"

Уранці 19 серпня НАБУ та САП публічно оголосили про спільну спецоперації з викриття злочинної організації.

Вони також уточнили, групу очолювали чинний та колишній народні депутати України. Ба більше, до її складу входили високопосадовці Офісу президента.

Згодом стало відомо, що йдеться про заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру, народного депутата Вадима Столара та екснардепа Максима Микитася.

Цього ж дня стало відомо, що Мудру звільнили з посади заступниці керівника ОП.

Також ми публікували усі важливі подробиці операції НАБУ та САП "Форест Гамп".

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