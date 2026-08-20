Операция "Фемида": НАБУ и САП разоблачили масштабную рейдерскую схему
В рамках новой операции "Фемида" НАБУ и САП разоблачили схему, по которой участники преступной организации незаконно присваивали недвижимость и другие активы юридических лиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.
Как оказалось масштабная рейдерская схема реализовывалась путём:
- несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Министерства юстиции Украины,
- подлога судебных решений и документов о праве собственности.
К этим преступлениям могли быть привлечены действующий и бывший народные депутаты, чиновники Офиса президента Украины, Министерства юстиции, а также судьи и хакеры.
По материалам следствия, участники преступной организации незаконно завладели активами предприятий на сумму более 248 млн. грн. Это произошло осенью 2025 года.
Кроме того, в мае 2026 года они пытались установить контроль над недвижимостью в Киеве, общая стоимость которой превышает 207 млн. грн.
"Целью завладения одним из предприятий было получение контроля над недвижимостью в центральной части Киева стоимостью более 500 млн грн", - заявили в НАБУ.
Как отмечают правоохранители, для реализации схем злоумышленники:
- привлекали хакеров;
- использовали поддельные документы и судебные решения;
- осуществляли вмешательство в государственные реестры;
- создавали фиктивные долги;
- пытались влиять на рассмотрение жалоб в Минюсте.
НАБУ также опубликовало записи разговоров, на которых фигуранты, по данным следствия, обсуждают передачу денег за принятие нужных решений и установление контроля над предприятиями.
Кроме того, следователи установили, что на реализацию схемы было направлено не менее 514 тысяч долларов. Досудебное расследование продолжается.
Что известно об операции "Форест Гамп"
Утром 19 августа НАБУ и САП публично объявили о совместной спецоперации по разоблачению преступной организации.
Они также уточнили, что группу возглавляли действующий и бывший народный депутат Украины. Более того, в ее состав входили высокопоставленные должностные лица Офиса президента.
Впоследствии стало известно, что речь идет о заместительнице руководителя Офиса президента Ирине Мудрой, народном депутате Вадиме Столаре и экс-нардепе Максиме Микитасе .
В этот же день стало известно, что Мудрую уволили с должности заместителя руководителя ОП.
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