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Операція "Чисте місто". НАБУ і САП провели обшуки в осіб, пов'язаних з організатором схеми в Києві

Київ, Понеділок 10 лютого 2025 18:51
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Операція "Чисте місто". НАБУ і САП провели обшуки в осіб, пов'язаних з організатором схеми в Києві Фото: операція "Чисте місто" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Правоохоронці провели масштабну операцію "Чисте місто" зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Зокрема було викрито та припинено діяльність злочинної організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.

Сьогодні, 10 лютого, НАБУ та САП у межах операції "Чисте місто" щодо корупції в Київській міськраді провели низку обшуків у пов’язаних з організатором злочинної схеми осіб.

За даними правоохоронців, у межах слідчих дій у банківських скриньках виявили велику суму грошових коштів, а саме:

  • понад 6,4 млн доларів,
  • 630 тисяч євро,
  • 800 тисяч гривень.

Нагадаємо, на початку лютого було викрито 10 членів злочинної організації, причетних до незаконного заволодіння цінною столичною землею.

Операція "Чисте місто"

Нагадаємо, правоохоронці НАБУ і САП проводять у Києві операцію "Чисте місто", яка націлена на викриття земельної корупції у Київській міській раді.

РБК-Україна писало, що у січні 2025 року СБУ повідомила, що оголосила підозру посадовцю КМДА за отримання фейкової інвалідності.

За даними джерел РБК-Україна, йдеться про першого заступника директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу КМДА Олександра Яструбенка.

Також минулого місяця поліція вручила підозру низці посадовців КМДА. Їх підозрюють в організації схеми з привласнення бюджетних грошей на ремонті ліцею й шкільних укриттів.

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Київ НАБУ САП
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