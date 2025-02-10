Операція "Чисте місто". НАБУ і САП провели обшуки в осіб, пов'язаних з організатором схеми в Києві

Правоохоронці провели масштабну операцію "Чисте місто" зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Зокрема було викрито та припинено діяльність злочинної організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ .

Сьогодні, 10 лютого, НАБУ та САП у межах операції "Чисте місто" щодо корупції в Київській міськраді провели низку обшуків у пов’язаних з організатором злочинної схеми осіб.

За даними правоохоронців, у межах слідчих дій у банківських скриньках виявили велику суму грошових коштів, а саме:

понад 6,4 млн доларів,

630 тисяч євро,

800 тисяч гривень.

Нагадаємо, на початку лютого було викрито 10 членів злочинної організації, причетних до незаконного заволодіння цінною столичною землею.