Операція "Чисте місто". НАБУ і САП провели обшуки в осіб, пов'язаних з організатором схеми в Києві
Правоохоронці провели масштабну операцію "Чисте місто" зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Зокрема було викрито та припинено діяльність злочинної організації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.
Сьогодні, 10 лютого, НАБУ та САП у межах операції "Чисте місто" щодо корупції в Київській міськраді провели низку обшуків у пов’язаних з організатором злочинної схеми осіб.
За даними правоохоронців, у межах слідчих дій у банківських скриньках виявили велику суму грошових коштів, а саме:
- понад 6,4 млн доларів,
- 630 тисяч євро,
- 800 тисяч гривень.
Нагадаємо, на початку лютого було викрито 10 членів злочинної організації, причетних до незаконного заволодіння цінною столичною землею.
Операція "Чисте місто"
Нагадаємо, правоохоронці НАБУ і САП проводять у Києві операцію "Чисте місто", яка націлена на викриття земельної корупції у Київській міській раді.
РБК-Україна писало, що у січні 2025 року СБУ повідомила, що оголосила підозру посадовцю КМДА за отримання фейкової інвалідності.
За даними джерел РБК-Україна, йдеться про першого заступника директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу КМДА Олександра Яструбенка.
Також минулого місяця поліція вручила підозру низці посадовців КМДА. Їх підозрюють в організації схеми з привласнення бюджетних грошей на ремонті ліцею й шкільних укриттів.
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