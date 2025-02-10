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Операция "Чистый город". НАБУ и САП провели обыски у лиц, связанных с организатором схемы в Киеве

Киев, Понедельник 10 февраля 2025 18:51
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Операция "Чистый город". НАБУ и САП провели обыски у лиц, связанных с организатором схемы в Киеве Фото: операция "Чистый город" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Правоохранители провели масштабную операцию "Чистый город" по уничтожению коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева. В частности была разоблачена и прекращена деятельность преступной организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.

Сегодня, 10 февраля, НАБУ и САП в рамках операции "Чистый город" по коррупции в Киевском горсовете провели ряд обысков у связанных с организатором преступной схемы лиц.

По данным правоохранителей, в рамках следственных действий в банковских ячейках обнаружили крупную сумму денежных средств, а именно:

  • более 6,4 млн долларов,
  • 630 тысяч евро,
  • 800 тысяч гривен.

Напомним, в начале февраля были разоблачены 10 членов преступной организации, причастных к незаконному завладению ценной столичной землей.

Операция "Чистый город"

Напомним, правоохранители НАБУ и САП проводят в Киеве операцию "Чистый город", которая нацелена на разоблачение земельной коррупции в Киевском городском совете.

РБК-Украина писало, что в январе 2025 года СБУ сообщила, что объявила подозрение чиновнику КГГА за получение фейковой инвалидности.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о первом заместителе директора Департамента градостроительства и архитектуры исполнительного органа КГГА Александре Яструбенко.

Также в прошлом месяце полиция вручила подозрение ряду должностных лиц КГГА. Их подозревают в организации схемы по присвоению бюджетных денег на ремонте лицея и школьных укрытий.

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Киев НАБУ САП
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