Операция "Чистый город". НАБУ и САП провели обыски у лиц, связанных с организатором схемы в Киеве

Правоохранители провели масштабную операцию "Чистый город" по уничтожению коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева. В частности была разоблачена и прекращена деятельность преступной организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ .

Сегодня, 10 февраля, НАБУ и САП в рамках операции "Чистый город" по коррупции в Киевском горсовете провели ряд обысков у связанных с организатором преступной схемы лиц.

По данным правоохранителей, в рамках следственных действий в банковских ячейках обнаружили крупную сумму денежных средств, а именно:

более 6,4 млн долларов,

630 тысяч евро,

800 тысяч гривен.

Напомним, в начале февраля были разоблачены 10 членов преступной организации, причастных к незаконному завладению ценной столичной землей.