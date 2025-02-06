Правоохоронці НАБУ і САП проводять у Києві операцію "Чисте місто". Вона націлена на викриття земельної корупції у Київській міській раді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ і САП.

"НАБУ і САП проводять масштабну операцію «Чисте місто» з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді", - йдеться у повідомленні. Фото: у Києві проводять операцію з викриття земельної корупції у міськраді (t.me/nab_ukraine) Як зазначили антикорупційні органи, тривають першочергові слідчі дії. Правоохоронці обіцяють поінформувати про деталі згодом.

Нагадаємо, у січні 2025 року СБУ повідомила, що оголосила підозру посадовцю КМДА за отримання фейкової інвалідності. За даними джерел РБК-Україна, йдеться про першого заступника директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу КМДА Олександра Яструбенка.

Також минулого місяця поліція вручила підозру низці посадовців КМДА. Їх підозрюють в організації схеми з привласнення бюджетних грошей на ремонті ліцею й шкільних укриттів.

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