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Привласнили мільйони на ремонті ліцею й шкільних укриттів. Викрито посадовців КМДА

П'ятниця 24 січня 2025 13:07
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Привласнили мільйони на ремонті ліцею й шкільних укриттів. Викрито посадовців КМДА Фото: викрито посадовців КМДА, які привласнили мільйони на ремонті ліцею й шкільних укриттів (t.me/UA_National_Police)
Автор: Сергій Пишкін, Юлія Акимова

Правоохоронці викрили банду, яку очолювали посадовці Київської міської державної адміністрації (КМДА). Зловмисники привласнили 2,2 млн гривень на ремонті ліцею та шкільних укриттів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної поліції України.

Згідно з даними джерел РБК-Україна у правоохоронних органах, мова йде про:

  • заступника директора Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) - начальника управління капітальних видатків Паська І.М.;
  • начальника відділу планування капітальних видатків Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Шевчука О.В.;

Серед інших підозрюваних - очільник будівельної компанії і його підлеглі.

Подробиці справи

У 2023-му керівництво дитячого спортивного ліцею-інтернату уклало договір із підконтрольною будівельною компанією щодо ремонту навчального закладу. Зокрема компанія виконувала ремонт укриттів ще у двох столичних школах.

Щоб провернути оборудку компанія закупляла необхідні для виконання ремонтних робіт матеріали та обладнання за завищеними цінами через одного із працівників фірми-підрядника.

Фото: викрито посадовців КМДА, які привласнили мільйони на ремонті ліцею й шкільних укриттів (t.me/UA_National_Police)

Під час запланованих робіт, фігуранти вносили до звітностей неправдиві дані щодо використаних будівельних матеріалів, обсягів робіт та їх якості, внаслідок чого заволоділи більше ніж 2,2 млн гривень бюджетних коштів.

Отримані кошти один з учасників оборудки передав організатору схеми - посадовцю КМДА, аби останній розподілив їх між усім членами злочинної групи.

22 січня правоохоронці провели 8 обшуків за місцями проживання підозрюваних, а також причетних осіб, під час яких було вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, документацію й "чорнові" записи.

Загалом підозру оголошено шістьом учасникам схеми. Наразі вирішується питання щодо брання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Державне бюро розслідувань (ДБР) нещодавно викрило схему розкрадання бюджетних коштів у Львівській області. Зокрема у причетності до оборудки підозрюють сина народного депутата.

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