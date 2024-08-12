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Операція "без зворотного зв'язку". В Німеччині відреагували на бої у Курській області

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина стримано оцінює просування Сил оборони України у Курській області Російської Федерації. Операція є "дуже секретною і без зворотного зв'язку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника речнику уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер, якого цитує n-tv.

"Поки що все виглядає як просторово обмежена операція, тому було б нерозумно давати публічні коментарі на цій основі", - заявив Бюхнер. 

За словами заступника речника уряду, Берлі перебуває в тісному діалозі зі своїми партнерами, а також Києвом. 

Відповідаючи на питання, чи використовує Україна в операції надану їй Німеччиною озброєння, він відзначив, що Київ дав запевнення, що  зброя буде використовуватися відповідно до міжнародного права.

Бої у Курській області

6 серпня ворог заявив про прорив кордону, а також просування Збройних сил України (ЗСУ) в Курській області. Через деякий час у  Брянській, Курській й Бєлгородській областях було введено режим контртерористичної операції. Також 11 серпня офіційні особи Росії стверджували про прорив у Бєловському районі регіону. 

Коментуючи бої у Курській області, Китай заявив про "послідовну та чітку позицію" й закликав до "трьох принципів деескалації"

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