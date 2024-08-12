Операція "без зворотного зв'язку". В Німеччині відреагували на бої у Курській області

"Поки що все виглядає як просторово обмежена операція, тому було б нерозумно давати публічні коментарі на цій основі", - заявив Бюхнер.

За словами заступника речника уряду, Берлі перебуває в тісному діалозі зі своїми партнерами, а також Києвом.

Відповідаючи на питання, чи використовує Україна в операції надану їй Німеччиною озброєння, він відзначив, що Київ дав запевнення, що зброя буде використовуватися відповідно до міжнародного права.

Бої у Курській області

6 серпня ворог заявив про прорив кордону, а також просування Збройних сил України (ЗСУ) в Курській області. Через деякий час у Брянській, Курській й Бєлгородській областях було введено режим контртерористичної операції. Також 11 серпня офіційні особи Росії стверджували про прорив у Бєловському районі регіону.

Коментуючи бої у Курській області, Китай заявив про "послідовну та чітку позицію" й закликав до "трьох принципів деескалації".