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Операция "без обратной связи". В Германии отреагировали на бои в Курской области

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Германия сдержанно оценивает продвижение Сил обороны Украины в Курской области Российской Федерации. Операция является "очень секретной и без обратной связи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя пресс-секретаря правительства Германии Вольфганг Бюхнер, которого цитирует n-tv.

"Пока все выглядит как пространственно ограниченная операция, поэтому было бы глупо давать публичные комментарии на этой основе", - заявил Бюхнер. 

По словам заместителя спикера правительства, Берли находится в тесном диалоге со своими партнерами, а также Киевом. 

Отвечая на вопрос, использует ли Украина в операции предоставленное ей Германией вооружение, он отметил, что Киев дал заверения, что оружие будет использоваться в соответствии с международным правом.

Бои в Курской области

6 августа враг заявил о прорыве границы, а также продвижении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Через некоторое время в Брянской, Курской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции. Также 11 августа официальные лица России утверждали о прорыве в Беловском районе региона. 

Комментируя бои в Курской области, Китай заявил о "последовательной и четкой позиции" и призвал к "трем принципам деэскалации"

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