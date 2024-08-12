ua en ru
Пн, 12 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Китай відреагував на бої у Курській області, нагадав про "три принципи"

Понеділок 12 серпня 2024 09:54
UA EN RU
Китай відреагував на бої у Курській області, нагадав про "три принципи" Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Китай звернув увагу на ситуацію, яка склалась у Курській області Російської Федерація. Позиція Пекіну в питанні повномасштабної війни залишається послідовною і чіткою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на неназваного речника Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю, якого цитує відомство.

"Китайська сторона закликає всі сторони дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації, а саме: зона бойових дій не повинна розширюватися, не слід допускати ескалації збройного конфлікту та не допускати провокацій, які ведуть до посилення вогню будь-якою стороною", - заявив в МЗС.

Речник відомства також додав, що Пекін й надалі підтримуватиме контакт з міжнародною спільнотою та відіграватиме конструктивну роль у просування політичного врегулювання "української кризи".

Бої у Курській області

6 серпня Росія заявили про прорив кордону з боку Сил оборони України в Курській області. Тоді ж пропагандисти почали жалітись на просування українських воїнів углиб території.

Через це в трьох регіонах країни-терориста було введено режим контртерористичної операції, а саме: у Брянській, Курській й Бєлгородській областях.

11 серпня, офіційні особи Росії заявили про нічний прорив у Бєловському районі Курської області.

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ продовжують просуватись на ворожій території попри те, що Росія стверджує про нібито "стабілізацію ситуації".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Курська область Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
"Прорив" у Курській області розширюється: карти бойових дій
"Прорив" у Курській області розширюється: карти бойових дій
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців