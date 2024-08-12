ua en ru
Пн, 12 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Операція "без зворотного зв'язку". В Німеччині відреагували на бої у Курській області

Понеділок 12 серпня 2024 14:52
UA EN RU
Операція "без зворотного зв'язку". В Німеччині відреагували на бої у Курській області Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина стримано оцінює просування Сил оборони України у Курській області Російської Федерації. Операція є "дуже секретною і без зворотного зв'язку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника речнику уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер, якого цитує n-tv.

"Поки що все виглядає як просторово обмежена операція, тому було б нерозумно давати публічні коментарі на цій основі", - заявив Бюхнер.

За словами заступника речника уряду, Берлі перебуває в тісному діалозі зі своїми партнерами, а також Києвом.

Відповідаючи на питання, чи використовує Україна в операції надану їй Німеччиною озброєння, він відзначив, що Київ дав запевнення, що зброя буде використовуватися відповідно до міжнародного права.

Бої у Курській області

6 серпня ворог заявив про прорив кордону, а також просування Збройних сил України (ЗСУ) в Курській області. Через деякий час у Брянській, Курській й Бєлгородській областях було введено режим контртерористичної операції. Також 11 серпня офіційні особи Росії стверджували про прорив у Бєловському районі регіону.

Коментуючи бої у Курській області, Китай заявив про "послідовну та чітку позицію" й закликав до "трьох принципів деескалації".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курська область Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
"Прорив" у Курській області розширюється: карти бойових дій
"Прорив" у Курській області розширюється: карти бойових дій
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців