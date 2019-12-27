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Операторы ГТС Украины и Молдовы подписали соглашение о транзите

Новости » Энергетика     27.12.2019 - 20:35
Операторы ГТС Украины и Молдовы подписали соглашение о транзите
Фото: ГТС (УНИАН)

Таким образом, это позволит потребителям Молдовы с 1 января 2020 года получать газ из украинской ГТС

ООО "Оператор ГТС Украины и ООО "Молдоватрансгаз" и АО "Молдовагаз" подписали междуоператорское техническое соглашение (interconnection agreement) о взаимодействии согласно европейских правил с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Оператор ГТС Украины".

Также, были подписаны договоры на транспортировку газа по территориям Украины и Молдовы для приграничных потребителей обеих стран.

Таким образом, этот шаг позволяет транспортировать газ по европейским правилам в обоих направлениях между Украиной и Молдовой через точки Алексеевка, Гребеники, Каушани, Ананьев, Лиманское.

А именно это полностью завершит разблокировки транбалканского газового коридора и позволит потребителям Молдовы с 1 января 2020 года получать газ из украинской ГТС.

Напомним, "Оператор ГТС Украины" готов к работе в соответствии с законодательством Европейского союза. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что отправил письмо, подтверждающее, что "Оператор ГТС Украины" отделен и готов к работе в соответствии с законодательством ЕС.

Как сообщает РБК-Украина, "Оператор ГТС Украины" прошел европейскую сертификацию в середине декабря 2019 года. В сообщении Секретариата Энергетического союза говорилось, что созданный оператор газотранспортной системы Украины отделен в соответствии с требованиями европейского законодательства, в рамках Третьего энергетического пакета.

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