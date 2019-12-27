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Оператори ГТС України і Молдови підписали угоду про транзит

Новини » Енергетика     27.12.2019 - 20:35
Оператори ГТС України і Молдови підписали угоду про транзит
Фото: ГТС (УНІАН)

Таким чином, це дозволить споживачам Молдови з 1 січня 2020 року отримувати газ з української ГТС

ТОВ "Оператор ГТС України та ТОВ "Молдоватрансгаз" і АТ "Молдовагаз"підписали міжоператорську технічну угоду (interconnection agreement) про взаємодію відповідно до європейських правил з 1 січня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Оператор ГТС України".

Також, були підписані договори на транспортування газу територіями України і Молдови для прикордонних споживачів обох країн.

Таким чином, цей крок дозволяє транспортувати газ за європейськими правилами в обох напрямках між Україною і Молдовою через точки Олексіївка, Гребеники, Каушани, Ананьїв, Лиманське.

А саме це повністю завершить розблокування транбалканського газового коридору та дозволить споживачам Молдови з 1 січня 2020 року отримувати газ з української ГТС.

Нагадаємо, "Оператор ГТС України" готовий до роботи у відповідності з законодавством Європейського союзу. Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович повідомив, що відправив лист, який підтверджує, що "Оператор ГТС України" відділений і готовий до роботи у відповідності з законодавством ЄС.

Як повідомляє РБК-Україна, "Оператор ГТС України" пройшов європейську сертифікацію в середині грудня 2019 року. У повідомленні Секретаріату Енергетичного союзу говорилося, що створений оператор газотранспортної системи України відділений у відповідності з вимогами європейського законодавства, в рамках Третього енергетичного пакету.

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