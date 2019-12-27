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В Еврокомиссии подтвердили готовность Оператора ГТС Украины к работе по правилам ЕС

Новости » Экономика     27.12.2019 - 12:52
В Еврокомиссии подтвердили готовность Оператора ГТС Украины к работе по правилам ЕС
Фото: Марош Шефчович (lickr.com/ european_parliament)

Шефчович написал письмо

Новосозданный "Оператор ГТС Украины" готов к работе в соответствии с законодательством Европейского союза. Об этом вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович написал в своем Twitter.

Шефчович сообщил, он отправил письмо, подтверждающее, что "Оператор ГТС Украины" отделен и готов к работе в соответствии с законодательством ЕС.

"Это необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину, как было согласовано на газовых переговорах", - добавил он.

В Еврокомиссии подтвердили готовность Оператора ГТС Украины к работе по правилам ЕС

Напомним, " Оператор ГТС Украины" прошел европейскую сертификацию в середине декабря 2019 года. В сообщении Секретариата Энергетического союза ЕС говорилось, что созданный оператор газотранспортной системы Украины отделен в соответствии с требованиями европейского законодательства, в рамках Третьего энергетического пакета.

Как сообщало РБК-Украина, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 24 декабря приняла решение о сертификации "Оператора газотранспортной системы Украины".

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