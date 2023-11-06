РФ за добу втратила ще понад 400 окупантів: яка ситуація на Таврійському напрямку

Загалом, на Таврійському напрямку ворог завдав 8 авіаударів, провів 42 бойових зіткнень та здійснив 826 артобстрілів.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку росіяни, за підтримки авіації, не полишають спроб оточити Авдіївку.

Українські воїни стійко тримають оборону, завдають ворогу значних втрат. Так, Сили оборони відбили близько 10 атак загарбників в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак ворога.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках окупанти вели штурмові дії північно-західніше Вербового, Роботиного, північніше Нестерянки та П’ятихаток Запорізької області. Успіху не мали.

Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Втрати ворога

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1160 вогневих завдань.

Загальні втрати ворога склали 435 осіб.

Також ЗСУ знищили 5 одиниць військової техніки, зокрема:

1 танк;

1 артсистема;

3 автомобіля.

Окрім того, було знищено два склади боєприпасів росіян.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, ЗСУ відбили близько 10 атак противника на Авдіївському напрямку, завдають вогняної поразки по тилах противника на Херсонському напрямку, і вразили 3 артилерійські засоби противника.

Зокрема, як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжили наступальні операції в західній частині Запорізької області 5 листопада і досягли незначних підтверджених успіхів.

Втрати Росії у війні в Україні на 6 листопада, склали 880 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 305 970 військових. Крім того, ЗСУ "приземлили" 20 БПЛА і підбили 4 танки.