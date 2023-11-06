ЗСУ за тиждень ліквідували близько 10 батальйонів росіян

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати в Україні значних втрат у живій силі та техніці. За минулий тиждень Сили оборони ліквідували близько десяти батальйонів загарбників, тобто на один більше, ніж тижнем раніше.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Military Media Center .

За даними статистики від Генерального штабу Збройних сил України про втрати російських інтервентів, за тиждень - з 30 жовтня по 5 листопада - українські воїни ліквідували:

5160 солдатів ЗС РФ (умовно 10 батальйонів, оскільки 1 батальйон становить близько 500 осіб особового складу);

77 танків (умовно 3 танкові батальйони, позаяк 1 танковий батальйон налічує близько 31 одиниці);

154 бойові броньовані машини (умовно 5 мотострілкових батальйонів, оскільки 1 мотострілковий батальйон - це близько 34 одиниць);

162 артилерійську установку (умовно 9 артилерійських дивізіонів, адже 1 артдивізіон включає приблизно 18 гармат);

10 ракет;

1 літак.

Втрати військ РФ в Україні

Як поінформували в Генштабі ЗСУ вранці 6 листопада, за добу бійці ЗСУ знищили ще 880 окупантів, а загальна кількість втрат росармії з початку широкомасштабного вторгнення становила вже 305 970 солдатів. Також Сили оборони за добу "приземлили" 20 БПЛА і підбили 4 танки супротивника.

Раніше військові експерти у розмові з РБК-Україна висловилися про "больовий поріг" РФ, та озвучили думку, що країна-агресор може зіткнутися з критичними втратами на війні проти України, коли їй доведеться відправляти на фронт велику кількість жителів великих міст.

Нагадаємо також, що тижнем раніше, у період з 23 по 29 жовтня, Сили оборони України ліквідували умовно 9 батальйонів окупантів, 3 танкові батальйони, 3 мотострілецькі батальйони та близько 7 артилерійських дивізіонів ворога.