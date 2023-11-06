Майже 900 окупантів та 20 дронів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на понеділок, 6 листопада, склали 880 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 305970 військових. Крім того, ЗСУ "приземлили" 20 БПЛА і підбили 4 танки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 305 970 (+880) осіб ліквідовано;

танків - 5288 (+4) од.;

бойових броньованих машин - 9958 (+5) од.;

артилерійських систем - 7389 (+14) од.;

РСЗВ - 867 од.;

засоби ППО - 570 од.;

літаків - 322 од.;

гелікоптерів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5554 (+20) од.;

крилаті ракети - 1556(+2) од.;

кораблі/катери - 20 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 9744 (+14) од.;

спеціальна техніка - 1047 од. Ситуація на фронті За даними Генштабу, ЗСУ відбили близько 10 атак противника на Авдіївському напрямку, завдають вогняної поразки по тилах противника на Херсонському напрямку, і вразили 3 артилерійські засоби противника. Зокрема, як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжили наступальні операції в західній частині Запорізької області 5 листопада і досягли незначних підтверджених успіхів.