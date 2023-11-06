Майже 900 окупантів та 20 дронів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Втрати Росії у війні в Україні на понеділок, 6 листопада, склали 880 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 305970 військових. Крім того, ЗСУ "приземлили" 20 БПЛА і підбили 4 танки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 305 970 (+880) осіб ліквідовано;
- танків - 5288 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 9958 (+5) од.;
- артилерійських систем - 7389 (+14) од.;
- РСЗВ - 867 од.;
- засоби ППО - 570 од.;
- літаків - 322 од.;
- гелікоптерів - 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5554 (+20) од.;
- крилаті ракети - 1556(+2) од.;
- кораблі/катери - 20 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 9744 (+14) од.;
- спеціальна техніка - 1047 од.
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, ЗСУ відбили близько 10 атак противника на Авдіївському напрямку, завдають вогняної поразки по тилах противника на Херсонському напрямку, і вразили 3 артилерійські засоби противника. Зокрема, як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжили наступальні операції в західній частині Запорізької області 5 листопада і досягли незначних підтверджених успіхів.
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