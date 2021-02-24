Операторам мобільного зв'язку затвердили нові тарифи

Національна комісія регулювання зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) знизила міжоператорський тариф. У перспективі це повинно зменшити вартість міжмережевих дзвінків для абонентів мобільного зв’язку.

Про це повідомляється на сайті НКРЗІ .

Згідно з рішенням, 1 липня 2021 року у телефонних мережах фіксованого зв’язку розрахункова такса за термінацію телефонного трафіку на міжміському рівні встановлена у розмірі 0,10 грн/хв., а розрахункова такса на місцевому рівні - 0,07 грн/хв.

Крім того, з 1 січня 2022 року тариф знизиться до 0,08 грн/хв. на міжміському рівні знизиться до 0,08 грн/хв. на місцевому рівні до 0,05 грн/хв.

Як зазначається в пояснювальній записці до документу, рішення НКРЗІ розроблено з метою створення умов для зменшення вартості викликів до фіксованих мереж.

Комісія не має інформації щодо фактичної собівартості послуги термінації трафіку в телекомунікаційних мережах фіксованого зв’язку. Однак середня мінімальна розрахункова такса в країнах ЄС за курсом НБУ станом на жовтень 2020 року становила 0,067 грн/хв., і є нижчою, ніж діючі в Україні такси.

Водночас розрахована НКРЗІ за даними операторів телекомунікацій за 2019 рік середньозважена розрахункова такса за термінацію трафіку в телекомунікаційних мережах фіксованого зв’язку становить від 0,028 до 0,08 грн/хв.

Відзначимо, базові тарифи операторів мобільного зв’язку на стаціонарні мережі є значно вищими та становлять від 0,6 до 1,5 грн/хв. Водночас, оператори пропонують багато тарифів, які включають безкоштовні хвилини на стаціонарні телефони.