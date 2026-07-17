Оператор Трампа збагатився на сотню тисяч доларів за рахунок його заяв, - ABC

За словами джерел, технічний помічник президента Габріель Перес, який з 2016 року керує телесуфлером Трампа, веде переговори з регулюючими федеральними органами.

Його звинувачують у тому, що він використав свої інсайдерські знання про виступи президента, щоб виграти таким чином понад 100 000 доларів США. Ставки оператор робив на ринку прогнозів Kalshi.

Зокрема, компанія Kalshi повідомила свого регулятора про підозрілу активність у розділі "Згадки", де користувачі можуть робити ставки на те, чи будуть вимовлені певні слова, фрази чи теми під час публічного виступу.

"Наша група з нагляду оперативно виявила ці угоди та передала інформацію до Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами, і ми співпрацюємо та надаємо допомогу регулюючим органам", - сказав голова відділу правозастосування Kalshi Боббі ДеНо.

Після цієї новини від ABC, прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила журналістам, що Перес був відправлений у неоплачувану адміністративну відпустку.

За її словами, вона поговорила про це з Трампом, і він вважає це "ганьбою" і сам прийняв рішення відправити оператора в неоплачувану відпустку.

Також Лівітт сказала, що їй невідомо про інших співробітників Білого дому, які робили б подібні дії.

"У Білому домі діють суворі етичні норми, які, як ми очікуємо, повинні дотримуватися всіх співробітників і посадових осіб", - підкреслила представник Білого дому Девіс Інгл в інтерв'ю ABC News.