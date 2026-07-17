Оператор Трампа обогатился на сотню тысяч долларов за счет его заявлений, - ABC

Оператора телесуфлера Дональда Трампа заработал более 100 000 долларов, делая ставки на то, какие слова произнесет президент США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
По словам источников, технический помощник президента Габриэль Перес, который с 2016 года управляет телесуфлером Трампа, ведет переговоры с федеральными регулирующими органами.
Его обвиняют в том, что он использовал свои инсайдерские знания о выступлениях президента, чтобы выиграть таким образом более 100 000 долларов США. Ставки оператор делал на рынке прогнозов Kalshi.
В частности, компания Kalshi уведомила своего регулятора о подозрительной активности в разделе "Упоминания", где пользователи могут делать ставки на то, будут ли произнесены определенные слова, фразы или темы во время публичного выступления.
"Наша группа по надзору оперативно выявила эти сделки и передала информацию в Комиссию по торговле товарными фьючерсами, и мы сотрудничаем и оказываем помощь регулирующим органам", - сказал глава отдела правоприменения Kalshi Бобби ДеНо.
После этой новости от ABC, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила журналистам, что Перес был отправлен в неоплачиваемый административный отпуск.
По ее словам, она поговорила об этом с Трампом, и он посчитал это "позором" и сам принял решение отправить оператора в неоплачиваемый отпуск.
Также Ливитт сказала, что ей неизвестно о других сотрудниках Белого дома, которые совершали бы подобные действия.
"В Белом доме действуют строгие этические нормы, которым, как мы ожидаем, должны следовать все сотрудники и должностные лица", - подчеркнула представитель Белого дома Дэвис Ингл в интервью ABC News.
Напомним, вчера в CNN вышло расследование, в котором говорится, что президент США Дональд Трамп во время второй своей каденции купил более 40 акций.
Причем делал он это за несколько дней до того, как публично похвалить компанию. Это в свою очередь, может говорить о том, что Трамп пытался таким образом заработать деньги.
Также недавно мы писали, что исходя из декларации Трампа, в 2025 году его доход от криптовалютных проектов составил более 1,4 млрд долларов.