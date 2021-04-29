Оператор "Северного потока-2" отказался называть сроки завершения строительства газопровода

В компания Nord Stream 2 AG - оператор "Северного потока-2" - отказались назвать возможные сроки сдачи проекта. Известно, что строительство газопровода подходит к завершению.
Об этом пишет ТАСС.
Представитель компании Штеффен Эберт в городе Лубмин (Германия) заявил, что не будет называть никакие даты.
"Мы не комментируем сроки", - сказал он.
По состоянию на 31 марта готовность "Северного потока-2" составила 95%, оставалось уложить около 121 км.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия не может запретить реализацию проекта газопровода "Северный поток-2", поскольку в нем участвуют частные компании Германии и для этого у нее отсутствуют соответствующие инструменты.
Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны Евросоюза рассмотреть возможность отключения России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.