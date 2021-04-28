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Еврокомиссия не может запретить “Северный поток-2”: Боррель объяснил, почему

Новина українською → Брюссель, Среда 28 апреля 2021 19:22
Еврокомиссия не может запретить “Северный поток-2”: Боррель объяснил, почему Фото: глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Европейская комиссия не может запретить реализацию проекта газопровода "Северный поток-2", поскольку в нем участвуют частные компании Германии и для этого у нее отсутствуют соответствующие инструменты. Там также напомнили, что трубопровод не способствует диверсификации поставок энергоносителей.

Об этом на заседании Европарламента в Брюсселе заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"В Еврокомиссии говорили, что этот проект не содействует диверсификации поставок энергии. Однако речь идет о частном проекте", - сказал он.

Боррель добавил, что у Еврокомиссии нет инструментов, чтобы запретить реализацию проекта. Он также отметил, что в строительстве и будущей эксплуатации газопровода принимают участие частные компании Германии.

По словам главы европейской демократии, в ситуации с “Северным потоком-2” задача Еврокомиссии заключается в отслеживании того, чтобы работа газопровода проводилась открыто при соблюдении действующих в Евросоюзе правилах.

Комментируя санкции США против "Северного потока 2", Боррель напомнил, что выступает против экстратерриториальных ограничительных мер независимо от того, против кого они направлены.

"В этом вопросе нужно быть последовательными", - добавил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны Евросоюза рассмотреть возможность отключения России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.

Кроме того, в Российской Федерации допускают создание альтернативы международной межбанковской системе SWIFT. Однако сроки создания альтернативы платежной системы пока не известны.

В то же время, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук говорил, что Украина еще не предлагала западным партерам в рамках санкций против России отключить ее от международной системы денежных переводов SWIFT.

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