Еврокомиссия не может запретить “Северный поток-2”: Боррель объяснил, почему
Европейская комиссия не может запретить реализацию проекта газопровода "Северный поток-2", поскольку в нем участвуют частные компании Германии и для этого у нее отсутствуют соответствующие инструменты. Там также напомнили, что трубопровод не способствует диверсификации поставок энергоносителей.
Об этом на заседании Европарламента в Брюсселе заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"В Еврокомиссии говорили, что этот проект не содействует диверсификации поставок энергии. Однако речь идет о частном проекте", - сказал он.
Боррель добавил, что у Еврокомиссии нет инструментов, чтобы запретить реализацию проекта. Он также отметил, что в строительстве и будущей эксплуатации газопровода принимают участие частные компании Германии.
По словам главы европейской демократии, в ситуации с “Северным потоком-2” задача Еврокомиссии заключается в отслеживании того, чтобы работа газопровода проводилась открыто при соблюдении действующих в Евросоюзе правилах.
Комментируя санкции США против "Северного потока 2", Боррель напомнил, что выступает против экстратерриториальных ограничительных мер независимо от того, против кого они направлены.
"В этом вопросе нужно быть последовательными", - добавил он.
Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны Евросоюза рассмотреть возможность отключения России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.
Кроме того, в Российской Федерации допускают создание альтернативы международной межбанковской системе SWIFT. Однако сроки создания альтернативы платежной системы пока не известны.
В то же время, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук говорил, что Украина еще не предлагала западным партерам в рамках санкций против России отключить ее от международной системы денежных переводов SWIFT.