RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Оператор "Північного потоку-2" відмовився називати терміни завершення будівництва газопроводу

Автор: РБК-Україна

В компанія Nord Stream 2 AG - оператор "Північного потоку-2" - відмовилися назвати можливі терміни здачі проекту. Відомо, що будівництво газопроводу підходить до завершення.

Про це пише ТАСС.

Представник компанії Штеффен Еберт в місті Лубмін (Німеччина) заявив, що не буде називати ніякі дати.

"Ми не коментуємо терміни", - сказав він.

Станом на 31 Березня готовність "Північного потоку-2" склала 95%, залишалося укласти близько 121 км.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія не може заборонити реалізацію проекту газопроводу "Північний потік-2", оскільки в ньому беруть участь приватні компанії Німеччини і для цього у неї відсутні відповідні інструменти.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни Євросоюзу розглянути можливість відключення Росії від міжнародної системи передачі міжбанківських платежів SWIFT.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Північний потік-2