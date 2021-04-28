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"Северный поток-2" противоречит основному принципу энергобезопасности Европы, - Кулеба

Новина українською → Украина, Среда 28 апреля 2021 16:49
"Северный поток-2" противоречит основному принципу энергобезопасности Европы, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Милан Лелич

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался против российского газопровода "Северный поток-2". По его мнению, этот проект противоречит фундаментальному принципу энергетической безопасности Европы.

Об этом шла речь в интервью министра для программы BBC HARDtalk.

Как подчеркнул Кулеба, российский "Северный поток-2" является плохим проектом, хотя Германия может считать, что он хороший для нее.

"Это плохой проект, он противоречит фундаментальному принципу европейской энергетической безопасности, диверсификации, но Германия может верить в то, что этот проект хороший для нее", - сказал он.

Министр добавил, что страны, которые выступают против строительства "Северного потока-2" помогают оттянуть его завершения и помогают Европе обеспечить свою безопасность.

"Но я хотел бы подчеркнуть, что "Северный поток-2" к этому моменту уже должен был быть достроенным, а мы до сих пор беседуем о его возможном завершении", - заявил Кулеба.

Напомним, в России надеются, что строительство "Северного потока-2" завершится к концу 2021 года. Однако точной даты ввода в эксплуатацию пока нет.

Добавим, канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, несмотря на противоречия в Европе по проекту "Северный поток-2", Берлин всецело поддерживает строительство газопровода.

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