"Северный поток-2" противоречит основному принципу энергобезопасности Европы, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался против российского газопровода "Северный поток-2" . По его мнению, этот проект противоречит фундаментальному принципу энергетической безопасности Европы.

Об этом шла речь в интервью министра для программы BBC HARDtalk .

Как подчеркнул Кулеба, российский "Северный поток-2" является плохим проектом, хотя Германия может считать, что он хороший для нее.

"Это плохой проект, он противоречит фундаментальному принципу европейской энергетической безопасности, диверсификации, но Германия может верить в то, что этот проект хороший для нее", - сказал он.

Министр добавил, что страны, которые выступают против строительства "Северного потока-2" помогают оттянуть его завершения и помогают Европе обеспечить свою безопасность.

"Но я хотел бы подчеркнуть, что "Северный поток-2" к этому моменту уже должен был быть достроенным, а мы до сих пор беседуем о его возможном завершении", - заявил Кулеба.