Оператор ГТС Украины за первый год работы получил более 20 млрд гривен прибыли

ООО " Оператор ГТС Украины " по результатам работы в 2020 году получил 20,4 млрд гривен чистой прибыли. Это был первый год работы компании по транспортировке газа.

По данным пресс-службы, доход от деятельности на международных рынках за год составил 47,5 млрд гривен, доход от деятельности на внутреннем рынке - 10,1 млрд гривен, операционные расходы - 34,6 млрд гривен.

Как отметили в пресс-службе, в 2020 году 83% дохода компании от основной деятельности получены в результате международных операций, 17% приходится на внутренний рынок.

"Компания сейчас почти не зарабатывает на внутреннем потребителе: стоимость транспортировки в конечной цене на газ составляет всего 23 копейки/куб. м (без НДС) или около 3%", - говорится в сообщении.