Оператор ГТС Украины за первый год работы получил более 20 млрд гривен прибыли

ООО "Оператор ГТС Украины" по результатам работы в 2020 году получил 20,4 млрд гривен чистой прибыли. Это был первый год работы компании по транспортировке газа.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
По данным пресс-службы, доход от деятельности на международных рынках за год составил 47,5 млрд гривен, доход от деятельности на внутреннем рынке - 10,1 млрд гривен, операционные расходы - 34,6 млрд гривен.
Как отметили в пресс-службе, в 2020 году 83% дохода компании от основной деятельности получены в результате международных операций, 17% приходится на внутренний рынок.
"Компания сейчас почти не зарабатывает на внутреннем потребителе: стоимость транспортировки в конечной цене на газ составляет всего 23 копейки/куб. м (без НДС) или около 3%", - говорится в сообщении.
Как сообщало РБК-Украина, в 2019 году был проведен анбандлинг "Нафтогазу", в результате которого из компании была выведена газотранспортная система. С 1 января 2020 года транзитом газа занимается компания "Оператор ГТС Украины", подконтрольная Минфину. Вместе с тем, "Нафтогаз" сохранил контроль за подземными газовыми хранилищами, а также добычей газа и нефти.
Чистый убыток НАК "Нафтогаз Украины" за 2020 год составил 19 млрд гривен.