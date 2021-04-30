Оператор ГТС України за перший рік роботи отримав понад 20 млрд гривень прибутку

ТОВ "Оператор ГТС України" за результатами роботи у 2020 році отримав 20,4 млрд гривень чистого прибутку. Це був перший рік роботи компанії з транспортування газу.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
За даними прес-служби, дохід від діяльності на міжнародних ринках за рік склав 47,5 млрд гривень, дохід від діяльності на внутрішньому ринку - 10,1 млрд гривень, операційні витрати - 34,6 млрд гривень.
Як зазначили в прес-службі, у 2020 році 83% доходу компанії від основної діяльності отримані в результаті міжнародних операцій, 17% припадає на внутрішній ринок.
"Компанія, наразі, майже не заробляє на внутрішньому споживачеві: вартість транспортування у кінцевій ціні на газ складає лише 23 копійки/куб. м (без ПДВ) або близько 3%", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляло РБК-Україна, у 2019 році був проведений анбандлінг "Нафтогазу", в результаті якого з компанії була виведена газотранспортна система. З 1 січня 2020 року транзитом газу займається компанія "Оператор ГТС України", підконтрольна Мінфіну. Разом з тим, "Нафтогаз" зберіг контроль за підземними газовими сховищами, а також видобутком газу і нафти.
Чистий збиток НАК "Нафтогаз України" за 2020 рік склав 19 млрд гривень.