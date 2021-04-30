Оператор ГТС України за перший рік роботи отримав понад 20 млрд гривень прибутку

ТОВ " Оператор ГТС України " за результатами роботи у 2020 році отримав 20,4 млрд гривень чистого прибутку. Це був перший рік роботи компанії з транспортування газу.

За даними прес-служби, дохід від діяльності на міжнародних ринках за рік склав 47,5 млрд гривень, дохід від діяльності на внутрішньому ринку - 10,1 млрд гривень, операційні витрати - 34,6 млрд гривень.

Як зазначили в прес-службі, у 2020 році 83% доходу компанії від основної діяльності отримані в результаті міжнародних операцій, 17% припадає на внутрішній ринок.

"Компанія, наразі, майже не заробляє на внутрішньому споживачеві: вартість транспортування у кінцевій ціні на газ складає лише 23 копійки/куб. м (без ПДВ) або близько 3%", - йдеться в повідомленні.