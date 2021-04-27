"Нафтогаз" за 2020 год получил 19 млрд гривен убытка

Чистый убыток НАК " Нафтогаз Украины" за 2020 год составил 19 млрд гривен. Убыток сформирован под влиянием более низкого спроса и цен на газ, а также из-за резервов сомнительных долгов.

Как отмечается в сообщении, в четвертом квартале 2020 года убыток составил 2,0 млрд гривен.

"Группа вошла в период улучшения доходности и ожидает получить прибыль в первом квартале 2021 года", - заявили в НАК.

В НАК отметили, что после отмены специальных обязательств (ПСО) с 1 августа 2020 года украинские потребители могут свободно менять поставщика природного газа.

"При этом посредники, поставляющие газ, должны вовремя рассчитываться за него. Однако, платежи за часть поставок до 31 июля 2020 года на условиях ПСО остаются просроченными, что стало причиной начисления резервов сомнительных долгов в сумме 23,2 млрд грн за 2020 год и повлияло на прибыльность", - добавили в пресс-службе.

В НАК также сообщили, что валовая добыча природного газа составила 14,9 млрд куб. м, а продажи - 18,2 млрд куб. м за год.