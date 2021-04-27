ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Нафтогаз" за 2020 год получил 19 млрд гривен убытка

Новина українською → Украина, Вторник 27 апреля 2021 16:39
"Нафтогаз" за 2020 год получил 19 млрд гривен убытка Фото: "Нафтогаз" снова стал убыточным (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Чистый убыток НАК " Нафтогаз Украины" за 2020 год составил 19 млрд гривен. Убыток сформирован под влиянием более низкого спроса и цен на газ, а также из-за резервов сомнительных долгов.

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Как отмечается в сообщении, в четвертом квартале 2020 года убыток составил 2,0 млрд гривен.

"Группа вошла в период улучшения доходности и ожидает получить прибыль в первом квартале 2021 года", - заявили в НАК.

В НАК отметили, что после отмены специальных обязательств (ПСО) с 1 августа 2020 года украинские потребители могут свободно менять поставщика природного газа.

"При этом посредники, поставляющие газ, должны вовремя рассчитываться за него. Однако, платежи за часть поставок до 31 июля 2020 года на условиях ПСО остаются просроченными, что стало причиной начисления резервов сомнительных долгов в сумме 23,2 млрд грн за 2020 год и повлияло на прибыльность", - добавили в пресс-службе.

В НАК также сообщили, что валовая добыча природного газа составила 14,9 млрд куб. м, а продажи - 18,2 млрд куб. м за год.

Напомним, "Нафтогаз" в 2020 году демонстрировал убыточную деятельность. Консолидированный убыток группы " Нафтогаз" за январь-сентябрь 2020 года вырос до 17,034 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, в 2019 году был проведен анбандлинг "Нафтогазу", в результате которого из компании была выведена газотранспортная система. С 1 января 2020 года транзитом газа занимается компания "Оператор ГТС Украины", подконтрольная Минфину. Вместе с тем, "Нафтогаз" сохранил контроль за подземными газовыми хранилищами, а также добычей газа и нефти.

Вместе с тем, 23 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил финансовый план НАК " Нафтогаз Украины" на 2020 год с чистой прибылью в размере 11,489 млрд гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Нафтогаз Украины газ прибыль
NEWS
Ермак: пока неизвестна дата встречи Зеленского с Путиным, но она может стать исторической
Ермак: пока неизвестна дата встречи Зеленского с Путиным, но она может стать исторической
DAILY
"Русские горки" Эммануэля Макрона. Чего ждать Украине от французского президента
Анастасия Извощиковаспециально для РБК-Украина "Русские горки" Эммануэля Макрона. Чего ждать Украине от французского президента