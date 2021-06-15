Оператор ГТС Украины начал капитальный ремонт последнего участка на границе с Польшей

Оператор ГТС Украины начал капитальный ремонт с заменой труб последнего участка 20 км магистрального газопровода, который соединяет украинскую и польскую ГТС. Завершение работ запланировано в I полугодии 2022 года.
Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.
Как отметили в пресс-службе, этот 80-километровый трубопровод пролегает от газоизмерительной станции Дроздовичи на границе с Польшей до компрессорной станции Комарно во Львовской области, через которую подключается ко всей ГТС и украинским подземным газохранилищам.
Модернизация этого важного газопровода проводилась поэтапно в течение последних 10 лет. В период с 2011 по 2019 гг. было проложено 43 км. В последние годы значительно ускорились темпы: в 2020 г. - 15 км, в 2021-22 гг. - запланировано завершить последние 20 км.
"Благодаря модернизации магистральный газопровод, который соединяет польскую и украинскую газотранспортные системы, сможет обеспечивать бесперебойную транспортировку газа между Польшей и Украиной еще как минимум 20-30 лет", - сообщил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.
После завершения ремонта газопровод Комарно-Дроздовичи будет обновлен на 100%. Труба будет заменена новой, что позволит газопроводу работать под проектным рабочим давлением 5,5 МПа по всей длине. Уже сейчас Украина готова принимать со стороны Польши до 6,6 млрд кубометров газа в год, отметили в пресс-службе.
Как сообщало РБК-Украина, в мае 2021 года транзит природного газа украинской ГТС в страны Европы составил 3,85 млрд куб. м, что на 4% больше, чем в апреле. Среднесуточный транзит составил 124 млн куб. об.
Напомним, транзит российского газа в Европу украинской газотранспортной системой в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м. Это на 37,7% меньше, чем в 2019 году (89,6 млрд куб. об).