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Украина и Польша упростили условия поставок газа на границе

Новости » Экономика     05.06.2020 - 16:57
Украина и Польша упростили условия поставок газа на границе
Фото: ГТС ("Нафтогаз")

Компаниям будет проще заказывать поставки газа в разных направлениях

Компания "Оператор ГТС Украины" и оператор ГТС Польши компания GAZ-SYSTEM заключили новое соглашение о взаимодействии. Она предусматривает создание виртуальной точки соединения на границе.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины".

Как отмечается в сообщении, соглашение вступает в силу с 1 июля 2020 года. Оно предусматривает объединение двух существующих точек межгосударственного соединения - "Дроздовичи" и "Германовичи" - в единую виртуальную точку соединения двух систем "ВТС-Украина-Польша".

Украина и Польша упростили условия поставок газа на границе

Такое объединение является одним из требований, предусмотренных сетевым кодексом ЕС по распределению мощности. Для Украины и Польши оно стало возможным лишь в 2020 году, поскольку единые бизнес-правила начали применяться в указанных точках только с начала этого года, отметили в пресс-службе.

"Теперь пользователям сети не нужно выбирать, через какую точку соединения следует осуществлять транспортировку газа, а лишь указать направление транспортировки", - говорится в сообщении.

Напомним, Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) и оператор ГТС Венгрии (FGSZ) заключили соглашение, которое предусматривает объединение двух существующих точек межгосударственного соединения - "Берегово DN1400" и "Берегдароц DN800" - в единую виртуальную точку соединения двух систем "Берег" с 1 мая 2020 года.

Отметим, что генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что после запуска объединенной точки и виртуального реверса из Венгрии с 1 мая, это направление стало основным маршрутом поставок с долей практически в 50% от общего объема импорта.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины ПольшагазНафтогаз Украины
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