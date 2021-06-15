Оператор ГТС України розпочав капітальний ремонт останньої ділянки на кордоні з Польщею

Як зазначили в прес-службі, цей 80-кілометровий трубопровід пролягає від газовимірювальної станції Дроздовичі на кордоні з Польщею до компресорної станції Комарно у Львівській області, через яку підключається до всієї ГТС та українських підземних газосховищ.

Модернізація цього важливого газогону здійснювалась поетапно протягом останніх 10 років. У період з 2011 по 2019 рр. було прокладено 43 км. В останній час прискорилися темпи: у 2020 р. - 15 км, у 2021-22 рр. - заплановано завершити останні 20 км.

"Завдяки модернізації магістральний газопровід, що з’єднує польську та українську газотранспортні системи, зможе забезпечувати безперебійне транспортування газу між Польщею та Україною ще як мінімум 20-30 років", - повідомив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

Після завершення ремонту газопровід Комарно-Дроздовичі буде оновлений на 100%. Труба буде замінена новою, що дозволить газогону працювати під проектним робочим тиском 5,5 МПа по всій довжині. Вже зараз Україна готова приймати зі сторони Польщі до 6,6 млрд кубометрів газу на рік, зазначили в прес-службі.