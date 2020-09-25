Оператор ГТС назвал причину разгерметизации газопровода в Чабанах

Главный инженер Оператора газотранспортных систем Украины Юрий Зябченко назвал наиболее вероятную причину разгерметизации на газопроводе в Чабанах (Киевская область). Однако точные причины разгерметизации сейчас устанавливает специальная комиссия.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС.

По словам Зябченко, исходя из уже собранной информации, разгерметизация, скорее всего, произошла из-за сварного соединения несоответствующего качества, которое допустили при строительстве газопровода.

"По состоянию на сегодня газопровод восстановлен для транспортировки газа в штатном режиме, аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке возле Чабанов были проведены в установленный срок и завершены 18 сентября", - рассказал он.

Главный инженер добавил, что в техническом плане инцидент был ликвидирован и закрыт.

Напомним, в ночь на 15 сентября в Чабанах произошла разгерметизация на газопроводе, по которому газ поставляется в Европу. Разгерметизация сопровождалась мощным взрывом, а в соседних населенных пунктах исчезло электроснабжение.

В результате аварии на газопроводе в Чабанах никто не пострадал.