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Прорыв газопровода под Киевом: пострадавших нет

Чабаны, Вторник 15 сентября 2020 08:18
Прорыв газопровода под Киевом: пострадавших нет
Фото: прорыв газопровода произошел в ночь на 15 сентября (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В результате разгерметизации газопровода вблизи поселка Чабаны Киево-Святошинского района никто не пострадал. Спасатели продолжают работать над ликвидацией прорыва.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 7 утра к работам по ликвидации последствий привлечены 6 человек и 4 единицы техники Боярского управления магистральных газопроводов. Всего к работам привлекались 57 человек и 18 единиц техники.

Напомним, в ночь на 15 сентября в Чабанах прогремел взрыв. В ближних населенных пунктах было отключено электроснабжение.

Позже стало известно, что произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой-Помары-Ужгород). Через этот газопровод газ поставляется в Европу и проходит вблизи поселка. В 1:10 подача газа к газопроводу была перекрыта.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве на одном из предприятий произошел взрыв автоцистерны с газом. В результате один человек погиб, еще один пострадал.

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